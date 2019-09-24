النظام السوري يهاجم فصائل المعارضة بريف إدلب بدعم من الجيش الروسي

تصدت فصائل المعارضة السورية لهجوم شنته قوات نظام بشار الاسد والقوات الروسية على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر” سقط قتلى وجرحى من عناصر “القوات الحكومية” السورية والقوات الروسية الخاصة خلال هجوم شنته عند منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء على محور تل جعفر شمال مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ، وتم رصد اتصالات لهم يطلبون عربات اسعاف ويتحدثون عن عدد كبير من القتلى والجرحى “.

وأكد القائد العسكري أن ” الهجوم العنيف الذي بدأته القوات الحكومية والروسية اليوم منذ إعلان الهدنة نهاية الشهر الماضي ، ربما يعتبر بداية للعمليات العسكرية الذي توعدت به القوات الروسية للتقدم والسيطرة على مدينة معرة النعمان وطريق حلب حماة “.

وأضاف القائد العسكري ” قصفت القوات الروسية من معسكرها في بلدة الهبيط وتل عاس ومحيط خان شيخون بلدة معرتحرمة بعشرات القذائف الصاروخية”. (د ب أ)