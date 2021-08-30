النظام يكثف هجومه على درعا

واصلت قوات النظام السوري المدعومة بالمليشيات الايرانية قصفها لاحياء درعا البلد بعد ان انهار الاتفاق بين الطرفين وقالت مصادر ان ضحايا مدنيين سقطو في الهجمات الصاروخية

20 صاروخا على درعا

وذكر المرصد السوري لحقوق للإنسان أن القوات أطلقت نحو 20 صاروخا من نوع أرض – أرض طال الأحياء السكنية في مناطق درعا البلد المحاصرة، بعد منتصف ليلة الأحد – الاثنين.

وأشار إلى أن 3 مدنيين قضوا أمس بقصف النظام على محافظة درعا، وهم رجلين اثنين قضوا بقصف طال أحياء درعا البلد وسيدة قضت بقصف صاروخي استهدف بلدة جلين غربي درعا.

يتزامن ذلك مع محاولات الفرقة الرابعة من قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية لها التقدم باتجاه أحياء درعا البلد المحاصرة وسط تمهيد ناري يكاد لا يتوقف بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية على محاور المنطقة وقال نشطاء ان الثوار احبطو تلك الهجمات

المعارضة تهاجم

في حين هاجمت المعارضة حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، بالإضافة إلى هجوم نفذه آخرون، مستهدفا حاجزًا للفرقة الرابعة على أطراف بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي. وتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصرع غالبية الجنود الموالين للنظام

النفير العام

وكانت "لجان حوران المركزية" قد أصدرت بيانًا أعلنت من خلاله النفير العام في كافة مناطق محافظة درعا بعد التصعيد الكبير على أحياء درعا البلد.

و أشارت في بيان إلى أنه" ورغم كل محاولاتها السلمية والتفاوض للوصول إلى حلول مرضية للجميع لوقف القتل والتجويع والدمار، إلا أن قوات النظام تصر على جر المنطقة إلى حرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون ومليشيات طائفية متعددة الجنسيات".

واختتم البيان بإعلان "النفير العام في كل حوران استجابة لنداء أهلنا في درعا البلد وإعلان الحرب في كل حوران مالم يتوقف النظام فوراً عن الحملة العسكرية ويبدأ بفك الحصار".