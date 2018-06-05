النقابات الاردنية تقرر مواصلة الاضراب رغم اقالة الملقي

أعلن مجلس النقباء بعد جلسة طارئة، مساء اليوم الثلاثاء، أن إضراب يوم غد الأربعاء، قائم.

أعلن مجلس النقباء بعد جلسة طارئة، مساء اليوم الثلاثاء، أن إضراب يوم غد الأربعاء، قائم.

وقالت مصادر ان الجلسة تمخضت عن الاستمرار في الاضراب بعد خلافات حول الاستمرار به او تعليقه على الرغم من اقالة رئيس الحكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة

أعلن مجلس النقباء رسمياً ان الاضراب قائم يوم غد الاربعاء من الساعة ٩-٢

اضافة الى اعتصام في مجمع النقابات الساعة الواحدة ظهراً.