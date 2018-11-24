النقض المصرية تقبل الطعن في حكم سجن عكاشة المتهم بتزوير شهادة الدكتوراة

وحددت المحكمة 12 يناير للنظر في القضية.

قضت محكمة جنح النقض في القاهرة بقبول الطعن المقدم من البرلماني السابق توفيق عكاشة في حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، بقضية تزويره شهادة الدكتوراه.

وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في سبتمبر الماضي حكم حبس عكاشة، سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر وغير مقيد بها.

وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث كذب المدعى عليه وتزويره شهادة الدكتوراه

وحددت المحكمة 12 يناير للنظر في القضية.