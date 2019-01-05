النقض المصرية تقضى ببراءة زكريا عزمى فى قضية الكسب غير المشروع

زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك

رفضت محكمة النقض المصرية السبت الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، من اتهامه بالكسب غير المشروع، وتأييد براءته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في شباط/ فبراير الماضي ببراءة زكريا عزمي وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.

وكان زكريا عزمي يعد الذراع اليمنى للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي لاحقته تحقيقات في قضايا فساد عديدة.