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النمسا تدعو لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي

النمسا تدعو لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي
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