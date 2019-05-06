"النواب" الأردني: اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" لن تمر

اعتبر مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، أن اتفاقية الغاز بين المملكة وإسرائيل أصبحت في حكم المنتهية ولن تمر عبر برلمان بلاده.

وقال هنطش، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية نشر الأحد، إن “اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، ولا أخفيك أن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز”.

وأوضح هنطش: “نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا استراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية”.

وأشار مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني إلى أن بلاده “تمر بمرحلة مهمة جدا”، مبينا أن “الوضع السياسي” ليس في صالح الأردن، وأردف بالقول: “لذا يجب أن يكون لدينا موقف قوي نوجهه كرسالة للعدو الصهيوني ومن يدعمه بأننا لسنا خانعين. نرجو أن يتم اللجوء لهذا”.

وأبرمت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية اتفاقية تسري في عام 2019 لاستيراد 40 في المئة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل، ويلقى هذا العقد رفضا شعبيا أردنيا منذ اليوم الأول لتوقيعه.

وفي نهاية مارس الماضي، رفض مجلس النواب الأردني برئاسة عاطف الطراونة، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، بحضور هيئة الوزارة، “اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل”، وطالب الحكومة بإلغائها.