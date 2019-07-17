"النواب الأميركي" يدين تعليقات ترامب العنصرية ضد النائبات الديمقراطيات

أيد 240 نائبا القرار في حين عارضه 177 على أساس حزبي، حيث اندفع قادة الحزب الجمهوري للدفاع عن ترامب.

صوت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، على توجيه تحذيرات رسمية للرئيس دونالد ترامب، ووافق المجلس على قرار يدين “عنصرية” تغريداته، التي استهدفت أربعة من عضوات الكونغرس من الأقليات.

ولم يعارض أربعة من الجمهوريين القرار، لينضموا إلى أعضاء الحزب الديمقراطي في تأييد القرار، ليكشفوا إلى أي حد وصل الغضب من تصريحات ترامب العنصرية ضد النائبات رشيدة طليب وإلهان عمر وألكسندريا كوارتز.

وأيد القرار النائب جوستين عماش، الذي ترك الحزب الجمهوري مؤخرا بسبب خلافات مع ترامب.

وأثارت تصريحات ترامب، التي طلب فيها من المشرّعات التقدميات العودة إلى “الأماكن التي أتين منها” موجة من الغضب، كما وحدت هذه التصريحات الحزب الديمقراطي لفترة وجيزة للرد على الرغم من الانقسامات الأخيرة في الحزب.

وقاد القرار النائب الجديد توم مالينوفسكي (نيوجيرسي) وهو من البيض ولكنه ولد في بولندا، وقال إن الخطوة كانت ضرورية للرد على الخطاب العنصري للبيت الأبيض.

