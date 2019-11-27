النواب الاميركي ينظر بـ عزل ترامب في 4 ديسمبر

تبدأ الجلسات المتعلقة بعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللجنة القضائية بمجلس النواب، اعتبارًا من 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبذلك تنتقل هذه الجلسات إلى اللجنة القضائية بعد انتهائها بلجنة المخابرات في المجلس ذاته.

جاء ذلك بحسب ما ذكره، رئيس اللجنة القضائية بالمجلس، النائب الديمقراطي عن نيويورك، جيرولد نادلر ، في بيان له، الثلاثاء.

وقال نادلر في بيانه "التحقيق في عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن أرسل خطابًا لترامب ليبلغه بذلك حتى يتسنى له المثول أمام اللجنة إما بشكل مباشر أو بواسطة محامٍ كما كان يفعل الرؤساء السابقون، فليغتنم هذه الفرصة أو ليكف عن انتقاداته لجلسات عزله".

ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.