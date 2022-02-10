"النواب" الليبي يصوت بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري، بحسب ما أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح.

ويأتي تصويت "النواب"، بعد أسبوع على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان.

وقال صالح إن "مجلس النواب بالأغلبية صوت على تعديل الإعلان الدستوري"، يمدد بموجبه للبرلمان سنة وأربعة أشهر كحد أدنى.

هذا وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا.

وسيختار النواب بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص، اللذين عرضا برنامجهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.