النواب المحافظون يرشحون تراس لخلافة جونسون

حصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس على 20 صوتا من النواب المحافظين في البرلمان، وهو أمر ضروري للمشاركة في الجولة الأولى من انتخاب رئيس وزراء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه بناء على البيانات العامة، تم التغلب أيضا على عتبة المشاركة في الجولة الأولى من تصويت الغد من قبل وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ونائب وزير التجارة الدولية بيني موردونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توجندهات.

وحتى الآن، أعلن 11 شخصا عن ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة، اثنان منهم وزيران حاليان، وزيرة الخارجية ليزا تراس، ووزير المالية ناظم الزهاوي.

ليزا تراس: سانتصر على روسيا

وبعد إعلانها الترشح لخلافة بوريس جونسون، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليزا تراس، إنها ستسعى "للانتصار على روسيا" إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

وأضافت في مقال نشرته صحيفة "التلغراف"، أن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية داخلية و"عدوانا" روسيا وتعنتا من الصين.

ووعدت وزير الخارجية البريطانية بأنها "ستبدأ العمل على الفور" من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطاني.

وقالت إنها ستقوم بتخفيض ضريبة الشركات من "اليوم الأول" من ولايتها كرئيسة للوزراء، وستعمل على تقليص الإنفاق الحكومي.

ويعتبر المنافس الرئيسي لتراس، وزير المالية ريشي سوناك، ومن المتوقع الإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد في 5 سبتمبر.