النواب يمنع ترامب من توجيه ضربة لايران دون موافقة الكونغرس

صادق مجلس النواب الأمريكي على إجراء يمنع ترمب من توجيه ضربة عسكرية ضد #إيران دون موافقة الكونغرس

وفي السابق لم يكن الرئيس الاميركي بحاجة إلى قرار من الكونغرس لشن حرب ضد إيران، وهو ما كان سيزيد من خطورة الوضع.

ويبدو ان الكونغرس بات يخشى من تهور الرئيس الاميركي وخضوعه للوبي الصهيوني

ووفقا لما نشرته الواشنطن بوست، صوت مجلس النواب، اليوم على منع ترامب من الدخول في حرب مع إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس أولًا.

وانضم للنواب الديمقراطيون 20 نائبا جمهوريا لإدراج بند جديد في قانون ترخيص الدفاع السنوي لمجلس النواب لهذا الغرض.

وفي الـ 24 من يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه سلطة كافية لبدء الحرب ضد إيران من دون موافقة الكونغرس.

ويتضمن القانون الأساسي الأمريكي نقاطا تسمح، في العديد من الحالات، باستخدام القوات الأمريكية، وشن عمليات حربية من دون إذن مسبق من الكونغرس. على وجه الخصوص، يمكن للرئيس، بلا موافقة الكونغرس، استخدام الجيش للدفاع ضد هجمات مفاجئة. ويجب التوقف عند هذه النقطة جيدا.

وقال الزعماء الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ إن لغة القانون سترسل رسالة سيئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها، مما يعقد قدرة الرئيس على إدارة التوترات المتصاعدة.

فقد يعتبر رئيس الولايات المتحدة أن الحادث الذي تعرضت له الطائرة الأمريكية المسيرة هجمة مفاجئة من إيران. بناء على ذلك، فهو لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي للرد على إيران.

بالمناسبة، آخر مرة أعلن فيها الكونغرس الأمريكي الحرب رسميا كانت في العام 1941. فأمريكا خاضت حروب النصف الثاني بأكمله من القرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين بكامله، وفي جميع أنحاء العالم، من كوريا إلى فيتنام إلى لاوس وكمبوديا والصومال ويوغوسلافيا والعراق وليبيا وأفغانستان وسوريا... من دون أن يطلب الرئيس من الكونغرس إذنا.

وأما بعد مأساة 11 سبتمبر 2001، فمنح الكونغرس الرئيس الأمريكي سلطة استخدام القوة العسكرية، إذا لزم الأمر، ضد الدول أو المنظمات أو الأفراد المرتبطين بالتخطيط أو التوجيه أو مساعدة الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية.