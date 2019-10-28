النيابة الإسرائيلية: هناك أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو

نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين في النيابة العامة القول إن ثمة اعتقادا سائدا بأن هناك أدلة تكفي لتقديم لوائح اتهام بحق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وذكرت الهيئة اليوم الاثنين أن مسؤولي النيابة العامة لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، وأن هذه الأدلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكلاء الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع التي عقدت مؤخرا، وتبرر تقديمه إلى العدالة.

يشار إلى أن النيابة العامة بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع. ويعتقد أن هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يعلن النائب العام قراره بشأن تقديم لوائح اتهامات لنتنياهو قبل نهاية العام. (د ب أ)