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النيابة الاسرائيلية تعلن عزمها توجيه اتهامات بالفساد لنتانياهو

النيابة الاسرائيلية تعلن عزمها توجيه اتهامات بالفساد لنتانياهو
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