النيابة المغربية: القيادي الحزبي عبد الوهاب بلفقيه انتحر ولم يُقتل

أعلنت النيابة العامة في المغرب الجمعة، أن وفاة القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد الوهاب بلفقيه، نجمت عن عملية انتحار وليس بفعل جرمي.

أعلنت النيابة العامة في المغرب الجمعة، أن عبد الوهاب بلفقيه، القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة"، لقي حتفه نتيجة إقدامه على الانتحار وليس بفعل جرمي.

ولقي بلفقيه حتفه الثلاثاء، متأثرا بجراحه جراء آثار طلقة نارية في منزله بمدينة كلميم (جنوب)، نقل على إثرها للمستشفى، وخضع لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء ذلك.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في كلميم، في بيان، إن "الهالك أقدم على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته (..) الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي".

وأفاد البيان، بأن تصريحات أفراد عائلة بلفقيه وعماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله ظهيرة الثلاثاء، "حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري".

وأضاف: "وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد".

وأوضح أن أفراد العائلة "يؤكدون أن الهالك كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله".

ولفت أن حراس المنزل "لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء".

وزاد: "الخبرة الباليستية المنجزة (..) أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد والتي تبين أنها في ملكيته".

وتابع: "تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (..) مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة".

وباسم حزب "الأصالة والمعاصرة" (وسط)، خاض بلفقيه انتخابات جهوية أُجريت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتصدرت قائمته النتائج بـ12 مقعدا.

وبعدها، أعلن بلفقيه ترشحه لرئاسة جهة (محافظة) كلميم واد النون، لكن حزبه رفض منحه التزكية للترشح، فأعلن اعتزاله السياسة.