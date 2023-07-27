النيجر: الجيش يعلن الاستيلاء على السلطة وعزل الرئيس

أعلن الجيش في النيجر اليوم الخميس الاستيلاء على السلطة في البلاد، وعزل الرئيس الحاكم وفرض حظر التجوال في جميع أنحاء النيجر، فيما شكل الجيش المجلس الوطني لحماية الوطن، برئاسة مجموعة من القادة العسكريين

ولم يتم سماع أي إطلاق نار في العاصمة نيامي أثناء الاستيلاء العسكري على السلطة في النيجر، الواقعة غرب إفريقيا، حيث تم تنفيذ هذه العملية بشكل سلمي.

وقد نتج عن هذا الاستيلاء على السلطة انتقادات من قادة المجلس الوطني لحماية الوطن، حيث أشاروا في بيان بُث على الهواء في التلفزيون الوطني إلى التدهور المستمر في الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ في النيجر. ولكنهم أيضًا أطمأنوا الشعب والمجتمع الدولي بشأن الوضع.

في البيان الذي تلاه العقيد أمادو عبد الرحمن، أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن عدة إجراءات وقرارات هامة: