النيجر: المجلس العسكري يشكل حكومة جديدة برئاسة علي الأمين زين

تم إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية في النيجر بقرار من رئيس المجلس العسكري ورئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن"، عبد الرحمن تشياني. وذلك من خلال توقيعه على مرسوم ينص على تشكيل الحكومة الجديدة.

وضمت الحكومة عددًا من الشخصيات المدنية والعسكرية، والذين يبلغ عددهم 20 وزيرًا، يترأسهم علي الأمين زين كرئيس وزراء، كما يضم الفريق الوزاري ساليفو مودي، الذي يتولى منصب وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة. بينما يتمتع العميد محمد تومبا بمنصب وزير الدولة للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم. بينما يترأس باكاري ياو سانجار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، وتشمل الحكومة أيضًا وزراء آخرين ومنتدبين.

من جانب آخر، تم استقبال الرئيس الجديد للحكومة، من قبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن"، عبد الرحمن تشياني. وذلك بعد أن عاد من تشاد حيث شغل سابقًا منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية، وتم استقباله بحفاوة من قبل أعضاء المجلس العسكري في مطار العاصمة نيامي.

تأتي هذه الخطوات في سياق تطورات سياسية مهمة في النيجر، حيث تم تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مختلفة من القطاعات المدنية والعسكرية، بهدف إدارة البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة.

في 7 أغسطس، أعلن المجلس العسكري في النيجر تعيين علي الأمين زين كرئيس جديد للوزراء، وهو إعلان أتى بشكل مفاجئ ومهم.

تُظهر مسيرة علي الأمين زين أنه شغل مؤخرًا منصب ممثل للبنك الإفريقي للتنمية في عدة دول، آخرها تشاد. وقبل ذلك، شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس السابق للنيجر، محمدو تانجا، خلال الفترة من 2003 إلى 2010.