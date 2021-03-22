النيجر: مقتل 40 مدنيا جراء هجوم على منطقة حدودية مع مالي

قتل ما لا يقل عن 40 مدنيا في النيجر جراء هجوم شنه مسلحون على منطقة حدودية مع مالي، حسبما أفاد موقع إلكتروني نيجري.

ونقل موقع NigerActu الإخباري عن مصادر محلية أن مجموعات مسلحة هاجمت يوم الأحد عددا من القرى في مديرية تيليا بمنطقة تاهوا في جنوب غربي النيجر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قوات حكومية أرسلت إلى المنطقة دخلت في مواجهات مع المهاجمين، مضيفة أن الغارة أسفرت أيضا عن جرح عدد كبير من القرويين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

وأمس الأحد أفادت وكالة "رويترز" بأن الهجوم خلف ما لا يقل عن 22 قتيلا بين سكان القرى المستهدفة، وذلك، بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة.