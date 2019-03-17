عصابة دراجين نيوزلنديين اثناء رقصهم الهاكا امام احد المسجدين اللذين استهفهما الهجوم الارهابي

عبر النيوزلنديون بطريقتهم الخاصة عن حزنهم وغضبهم وتضامنهم مع مواطنيهم المسلمين الذين راحوا ضحية الهجوم الارهابي ضد المسجدين في بلدة كرايست تشيرتش يوم الجمعة، على يد ارهابي من اليمين المتطرف.

فقد ادى العديد منهم رقصة الهاكا الشهيرة كتعبير منهم عن مشاعرهم اثر الهجوم الذي اسفر عن مقتل 50 شخصا برصاص المهاجم اثناء كانوا يؤدون صلاة الجمعة، فضلا عن اصابة عدد اخر.

وتظهر تسجيلات فيديو عصابة دراجين يؤدون الرقصة، وكذلك محاربين من احدى القبائل الاصلية، بل وحتى شابا منفردا ابى الا ان يقدم احترامه للضحايا امام احد المسجدين.

وتعتبر رقصة "الهاكا" التقليدية من تراث سكان نيوزيلندا الأصلين المعروفين باسم "الماوريين" وهي رقصة تحد تعتمد على الأوضاع الجسدية وتؤدى بشكل جماعي أو منفرد.