الهاربة رهف توجه رسالة الى الآباء

كتبت رهف في تغريدة: "أولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة

وجهت السعودية رهف القنون التي استقر بها المقام في كندا بعد رحلة لجوء أثارت الجدل، رسالة للآباء قالت فيها إن "أولادكم ليسوا لكم".

وكتبت رهف في تغريدة: "أولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة المشتاقه إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم".

وأضافت السعودية التي فرت من بلادها بعد عنف منزلي قالت إنها تعرضت لها: "ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكارا خاصة بهم".

"أولادكم ليسوا لكم

أولادكم أبناء الحياة المشتاقه إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم.

ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكاً لكم.

أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكارًا خاصة بهم." — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) ٢١ يناير ٢٠١٩

يذكر أن رهف صرحت من قبل بأن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة، واتهمت شقيقها بحبسها بمساعدة من والدتها لشهور لأنها "قصت شعرها".

وبينت في إفادتها لفريق من الأمم المتحدة منحها صفة لاجئة أنها تعرضت لـ"إيذاء جسدي ونفسي" وكانت "مجبرة على زواج تقليدي".

وبدأت قصتها حين سافرت مطلع كانون الثاني/ يناير من الكويت إلى تايلاند، حيث احتجزتها سلطات المطار لمخالفتها أنظمة الهجرة، لتبدأ بنشر تغريدات تناشد فيها العالم مساعدتها وحماتيها من إعادتها إلى السعودية لأنها تخشى على حياتها، حتى وافقت كندا على استقبالها، وسافرت هناك، لتبدأ حياة "الحرية" كما وصفتها.