الهان عمر تصدم الكونغرس واللوبي الصهيوني

أعلنت النائبة الديمقراطية الأميركية إلهان عمر دعمها لمذكرة وقعها 390 عضوا في الكونغرس لتمدير حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

وتقول صحيفة هأرتس الإسرائيلية إن المفاجأة كانت صادمة لأن أكبر الداعمين والمروجين لهذه المذكرة هم "اللوبي الإسرائيلي" في الولايات المتحدة والذي يعرف باسم "إيباك".

وكانت النائبة عمر قد دخلت في سجالات عدة مع لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية والعديد من الفاعلين الداعمين لإسرائيل في واشنطن ، كما إنها من أكثر المنتقدين لسياسية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعامل مع إيران.

وكانت عمر انتقدت ما اعتبرته "تورط" الولايات المتحدة بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وبحسب المذكرة التي وقعها ثلاثة أرباع مجلس النواب فإن السماح لإيران بشراء الأسلحة وبيعها يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في العالم، مشيرين إلى أنها قضية لا تتعلق بمصالح أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري إنما هي لحماية الأمن العالم وأمن الولايات المتحدة ومصالحها.

وأشارت المذكرة أن إيران أظهرت أنه لا يمكن الوثوق بها وجهودها في زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ستبقى قائمة ما لم تتخذ الإدارة الأميركية موقفا في الأمم المتحدة والحصول على تأييد ودعم مجلس الأمن من أجل تجديد الحظر.