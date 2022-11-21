الهتاف لفلسطين في مايك صحفي اسرائيلي في الدوحة

عجز مراسل قناة تلفزيونية اسرائيلية من الحصول على مقابلة او تعليق من الجماهير التي حضرت المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وتنازل البعض وتحدث معه لكن من اجل ان يهتفو لفلسطين .

تحيا فلسطين في ميكرفون اسرائيلي

وفيما كانت تشن وسائل اعلام اسرائيلية حملة على قطر والمونديال الذي تحتضنه الدولة العربية، فان مراسل القناة 12 العبرية فشل في الحديث مع اي شخص بل واجه تهكما ورفضا كبيرا ، ومن وافق التحدث معه كان من اجل ان يهتف لفلسطين

وعلى الرغم من محاولة المراسل الاسرائيلي استدراج يعض الشباب منهم مجموعة من اللبنانيين، حيث حاول استفزازهم بالتأكيد على انها اسرائيل وليس فلسطين الا ان الشباب اللبناني قطع الطريق امامه وانهى الحديث بالهتاف لفلسطين

مراسل قناة اسرائيلية لم يجد من يتحدث معه الا من اراد الهتاف لفلسطين #كأس_العالم_قطر_2022 #فلسطين pic.twitter.com/Z9z6qOZXlu — alsiasi (@alsiasi) November 21, 2022

المراسل يستفز المطرب الكولومبي العالمي مالوما

وقبيل انطلاق كأس العالم، انسحب المطرب الكولومبي العالمي مالوما، من مقابلة مع قناة إسرائيلية؛ بسبب سؤال عن دولة قطرحيث سأله المقدم عن موقفه بعد انسحاب فنانين من حفل الافتتاح "بزعم انتهاك الدولة الخليجية لحقوق الإنسان"، فرد مالوما " أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى، والحياة الرائعة، ولعب كرة القدم". قبل ان يكرر المذيع السؤال، فيؤكد الفنان العالمي على وقاحه المراسل الاسرائيلي وينسحب من المقابلة.

اشادة بمواطن قطري انسحب من مقابلة مع قناة عبرية

وتداول نشطاء فيديو للمواطن القطري محسن المري، وهو يرفض إجراء مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية في الدوحة واكد المري على حسابه بـ"تويتر": "قناة حاولت إجراء مقابلة معي، وسرعان ما عرفت أنها قناة (إسرائيلية)". و"كان رد فعلي رد فعل كل شخص عربي مسلم غيور على دينه وأرضه".

مقطع متداول لقطري يرفض إجراء مقابلة تلفزيونية داخل إحدى الأسواق الشعبية في #الدوحة بعدما علم أن الصحفي الذي يجري المقابلة يعمل لدى مؤسسة إعلامية إسرائيلية#الأخبار pic.twitter.com/VDKFnhjMq4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 19, 2022

اسرائيل تشوش على كأس العالم

وقبيل انطلاق بطولة كأس العالم نفث الاعلام الاسرائيلي الكثير من الاخبار المشوهة ورسمات الكاريكاتير التي تصور قطر بانها دولة تنتهك حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بقضية المثليين والشواذ بالاضافة الى مزاعم انتهاكات حقوق العمال

