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الهدف سوريا.. بريطانيا تزود لبنان ب 100 مدرعة

منشور 13 شباط / فبراير 2021 - 10:53
هدف تزويد لبنان بهذه الآليات المدرعة، يشمل بشكل أساسي "الدفاع عن حدوده مع سوريا"
هدف تزويد لبنان بهذه الآليات المدرعة، يشمل بشكل أساسي "الدفاع عن حدوده مع سوريا"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول 100 عربة عسكرية مدرعة من نوع "لاند روفر" إلى لبنان، وطاقم أفراد بريطاني سيدرب القوات العسكرية اللبنانية على استخدامها

ونشرت وزارة الدفاع صورا لهذه الآليات في "تويتر"، معتبرة أن هذه الدفعة  تعتبر "أخبارا عظيمة" للحفاظ على الاستقرار في لبنان، والأمن في بريطانيا.

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن هدف تزويد لبنان بهذه الآليات المدرعة، يشمل بشكل أساسي "الدفاع عن حدوده مع سوريا"، موضحة أن هذه المدرعات من شأنها تعزيز فرص "منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا"، و"وقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود".

 

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