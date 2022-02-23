الهربس النطاقي مرض خطير ينتشر أسرع من كورونا وهذه اعراضه

ما ان خرجت -او على وشك- كورونا من الباب، حتى دخل فايروس الهربس النطاقي على العالم من الشباك، ليستقبله العلماء بالخوف والذعر والتشاؤم، سيما وان سرعة انتشار هذا الفايرس اكبر من سرعة كورنا، والسيطرة عليها غاية في الصعوبة حتى في ظل القيود الصارمة وعمليات التباعد الاجتماعي.

الهربس النطاقي يغزو استراليا

في استراليا التي نجحت وبجدارة من تجاوز ازمة "COVID-19"، فقد عانت الامرين من انتشار فايروس الهربس النطاقي وهو فايروس شرس وحاد، وشديد العدوى ، وحسب الاحصائيات فان 10000 حالة تم رصد اصابتها بفيروس الهربس النطاقي، الذي يسبب جدري الماء، في كوينزلاند العام الماضي

ما هو الهربس النطاقي؟

وفق تعريف لموقع ويكيبيديا الالكتروني فان الهِربِس النُطاقي هو مرضٌ فيروسيٌّ يظهرُ فيه طفحٌ جلديٌّ مؤلمٌ مع بثراتٍ في منطقةٍ مُعينة. عادةً ما يحدثُ الطفحُ على شكلِ شريطٍ عريضٍ واحدٍ إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم أو الوجه، كما قد يحدثُ نخزٌ أو ألمٌ موضعيٌّ في المنطقة المتأثرة قبل يومين إلى أربعة أيامٍ من ظهورِ الطفح.

مصادر طبية اخرى قالت ان الهربس النطاقي ينتج عن الفيروس النطاقي الحماقي، وهو الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء. بعد إصابتك بالجدري، يكمن الفيروس بشكل غير نشط في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ. وبعد سنوات، قد ينشط الفيروس مجددًا مسببًا الهربس النطاقي.

الهربس النطاقي ليس حالة تهدد الحياة، لكنه قد يكون مؤلمًا جدًا. يُمكن أن يُقلل التطعيم من خطر الإصابة بالهربس النطاقي. وكذلك يُمكن أن يُقلل العلاج المبكر من عدوى الهربس النطاقي المحتملة ويُقلل احتمال حدوث مضاعفات. تشمل المضاعفات الأكثر شيوعًا الألم العصبي التالي للهربس، والذي يسبب ألم الهربس النطاقي لفترة طويلة بعد زوال البثور.

كيف ينتقل الهربس النطاقي؟

وينتقل جدري الماء من خلال التلامس الوثيق، إما عن طريق الهواء أو التلامس المباشر مع السوائل من البثور التي يسببها.

وقالت كوينزلاند هيلث، وهي مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق صحة جيدة ورفاهية لجميع سكان كوينزلاند، إن الفيروس يمكن أن ينتشر بسهولة بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض أو لم يتم تطعيمهم ضده وتفيد المعلومات بشان الفايروس ان حاملة يمكنه ان يعدي 13 آخرين، تعتقد المجموعة أن أعداد حالات جدري الماء ظلت مرتفعة بسبب عدة امور من بينها أن الصغار ما زالوا في طور تعلم ممارسات النظافة الأساسية.

لذا فإن الجهود التي نبذلها للمسافات الاجتماعية والجسدية تصبح غير فعالة في مواجهة فيروس شديد العدوى أكثر من فيروس كورونا".

ما هي اعراض الهربس النطاقي؟

قد تظهر لدى البعض أعراضٌ أُخرى مثل الحمى والصداع والشعور بالتعب. عادةً ما يُشفى الطفح " بالعلاج السريع " خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع. فالعلاج السريع من الطبيب مهم جدا لمنع الانتشار في الجسم.

بعد العلاج تكمن بعض الفيروسات في بعض التفرعات العصبية المصابة، ولكنها تنشط ثانيا إذا ضعف الجسم وانخفضت مناعته. و قد يحدثُ لدى البعض ألمٌ عصبيٌ مُستمر، والذي قد يستمرُّ لأشهرٍ أو سنواتٍ، وتُسمى هذه الحالة بالألم العصبي التالِ للهربس (PHN).

قد يكونُ انتشار الطفح واسعًا لدى الأشخاص ضعيفي المناعة. إذا وصل الطفحُ إلى العين، فإنهُ قد يؤدي إلى فقدان البصر.

الاعراض الاولية لـ الهربس النطاقي

يبدأُ الهربس النطاقي بظهور أعراضٍ أولية، تتضمن الصداع والحمى والتوعك، وهذه الأعراض غيرُ خاصةٍ بالهربس النطاقي، وقد تؤدي إلى خطأٍ في التشخيص. عادةً ما تُتبع هذه الأعراض بإحساسٍ مؤلمٍ حارق، وحكة، وفرطٍ في الإحساس، نخز أو تنمل. قد يكون الألم طفيفًا أو شديدًا في القطاع الجلدي المُصاب، مع إحساسٍ عادةً ما يُوصف بأنهُ لاسعٌ أو نابضٌ أو نخزٌ أو تنميلٌ، وقد يترافقُ مع ألمٍ مبرحٍ يُشبه الطعنات السريعة.

غالبًا يكونُ الهربس النطاقي غير مؤلمٍ في الأطفال، ولكن من المُحتمل أن يحدثُ لديهم مع التقدم في العمر، كما أنَّ المرض قد يميل ليُصبح أكثر حدةً.

تُتبع الأعراض الأولية بظهور طفحٍ جلديٍ مُميز، والذي يظهر بعد يومٍ إلى يومين في معظم الحالات، ولكن أحيانًا قد يتأخر ظهوره إلى ثلاثة أسابيع. عادةً ما يحدثُ الألم والطفح في الجذع، ولكنه قد يظهر على الوجه أو العينين أو أجزاءٍ أُخرى من الجسم. يبدو الطفح الجلدي في البداية مُشابهًا لأول ظٍهور للشرى، ولكن على عكس الشرى، فإنَّ الهربس النطاقي يُسبب تغيراتٍ جلدية محدودةٌ في القطاع الجلدي المُتأثر، مما يؤدي عادةً إلى وجود شكلٍ مُشابهٍ للشريط أو الحزام، كما يقتصرُ على جانبٍ واحد من الجسم ولا يعبر خط الوسط

باختصار فان الاعراض كالتالي:

الألم أو الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز

الحساسية تجاه اللمس

طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم

بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة

الحكة

كيف يمكن مواجهة الهربس النطاقي؟

وقالت كلير ووكر، طبيبة عامة وسكرتيرة جمعية أطباء الريف في كوينزلاند، إنه من المهم للناس، وخاصة النساء الحوامل، التحقق من حالة التطعيم ضد جدري الماء.

وأضافت: "لقد كان موجودا منذ فترة طويلة وسيكون دائما معنا، على الأرجح، لفترة طويلة حتى الآن، ليس مرضا ربما نتخلص منه.. بالنسبة للأطفال الأكبر سنا أو المراهقين والشباب، هناك البعض ممن لم يصابوا بالجدري المائي ولم يحصلوا على اللقاح عندما كانوا صغارا. أوصي دائما فقط برؤية طبيبك العام، حيث يمكنه إلقاء نظرة على سجلك".

الهربس النطاقي يتمترس في الاعصاب بعد الشفاء

وعندما يتعافى الشخص من جدري الماء، يظل الفيروس كامنا في الأعصاب القريبة من العمود الفقري، وعندما يكبر الشخص، يمكن أن يرفع رأسه على شكل هربس نطاقي مؤلم منهك، ويمكن استخدام مسكنات الالم ، ومضادات الفيروسات والـ ستيرويدات

5.4 الهربس النطاقي العيني