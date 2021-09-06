الهروب من سجن جلبوع.. مخاوف اسرائيلية من وصول أسرى إلى الأردن

عزز الجيش الاسرائيلي من تواجد قواته على الحدود مع الأردن، بعد ورود معلومات تفيد بأن عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا فجر الإثنين من سجن جلبوع، قد تمكنوا من الدخول إلى الاردن.

وقال مسؤول رفيع في جهاز الأمن الإسرائيلي إن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من السجن، من المرجح أنهم تفرقوا وأن جزءا منهم قد يكون تمكن من الدخول إلى الأردن.

وبعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش بتعزيز تواجده على المعابر الحدودية ونقاط التماس.

كذلك عزز الجيش تواجده على الحدود الإسرائيلية - الأردنية في محاولة لمنعهم من الفرار إلى الأردن.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي "ما وقع خطيرا، ويلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".



ويعد فرار الأسرى من السجن مشدد الحراسة ضربة لكل الاجراءات الامنية والاستخباراتية للاحتلال.