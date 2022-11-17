منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:46 © 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك توقعات الأبراج اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 مستجدات صادمة في وفاة أشرف طلفاح.. عقار مخدر الفيل الأزرق وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد تعرضه للضرب في مصر نجم مسلسل ارطغرل ينعى ابنته وطليقته في انفجار تقسيم فرح الهادي تستنسخ إطلالة بيلا حديد بدون حواجب وتثير رعب توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 المحتوى بواسطة الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الهند.. أعقاب السجائر تتحول إلى حشو للدمى ميانمار.. إطلاق سراح 700 سجين بينهم سفيرة بريطانية إصابة 25 شرطي متدرب صدمتهم سيارة بلوس أنجلوس العلاقات الجنسية: كيف ومتى تتحدث مع أطفالك؟ بعد الحكم عليه بالسجن 8658 عامًا .. من هو الداعية التركي عدنان اوكتار ؟ Loading content ...