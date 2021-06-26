الهند.. اعتقال متهمين باستخدام لقاحات "كورونا" وهمية

كشفت وسائل إعلام هندية، عن وقوع نحو ألفي شخص ضحية ل​لقاحات​ وهمية لفيروس "كورونا" المستجد، في ​مومباي​ غربي البلاد، حيث تلقت ​الشرطة​ سبعة تقارير تتعلق بالحادثة، وتم إعتقال 10 أشخاص بينهم إمرأة شاركت في توفير شهادات تطعيم.

ونقل موقع قناة "نيو دلهي" الهندية تصريحات الضابط المسؤول عن التحقيق في القضية، فيشواس نانجر باتيل، الذي قال بهذا الصدد: "أننا إستعدنا مبلغا من ​المال​ حصل عليه المحتالون عبر لقاحاتهم الوهمية، كما قمنا بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين".

وأشار المسؤول إلى أن الشرطة كشفت مواقع خصصت لحملات تلقيح غير مرخصة، تقدم للأشخاص لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تحتوي على محلول ملحي.

ووجهت للمتهمين تهمة محاولة إرتكاب جريمة قتل، بحسب شرطة مومباي.

كما طلبت المحكمة العليا من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى، معرفة طبيعة المحلول، وتقييم صحة الضحايا الذين حقنوا به، ومنحهم التطعيمات المناسبة.