الهند: باكستان حاولت قصف منشآتنا العسكرية.. وسنواصل محاربة الإرهاب

الجانب الهندي أعرب عن نيته مواصلة "الحرب ضد الإرهاب" وقصف معسكرات تنظيم "جيش محمد"

اتهم الجيش الهندي القوات الباكستانية بمحاولة قصف منشآت عسكرية تابعة له أمس الأربعاء، في موجة من التصعيد غير المسبوق بين الطرفين منذ سنين.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس قادة الجيش في العاصمة نيودلهي، ذكر الطرف الهندي أن المقاتلات الباكستانية حاولت أمس شن غارات على مواقع عسكرية له، لكن القوات الهندية أفشلت هذه الخطة.

وعرض الجيش الهندي بقايا صاروخ من طراز "إيه آي إم-120 أمرام" قيل إنه سقط شرقي مدينة راجوري في ولاية جامو وكشمير، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ تستخدمها مقاتلات "إف-16 إس" الباكستانية.

وأعرب الجانب الهندي عن نيته مواصلة "الحرب ضد الإرهاب" وقصف معسكرات تنظيم "جيش محمد" في الأراضي الباكستانية طالما تدعمه إسلام آباد.