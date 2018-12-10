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الهند تؤجل صفقة اسلحة مع اسرائيل بقيمة 500 مليون دولار

الهند تؤجل صفقة اسلحة مع اسرائيل بقيمة 500 مليون دولار
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