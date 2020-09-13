الهند تتخطى عتبة الـ4.75 مليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 1.1 ألف وفاة، ونحو 95 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ94372 حالة وأصبحت 4754356 إصابة بما فيها 3702595 حالة شفاء و973175 حالة نشطة

ورصدت السلطات الصحية الهندية خلال آخر 24 ساعة 1114 حالة وفاة جراء الجائحة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 78586 حالة وفاة.

وسجلت الهند منذ بداية الشهر الجاري سلسلة قفزات غير مسبوقة عالميا في حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي وصعدت إلى المرتبة الثانية في قائمة أكبر بؤر الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.