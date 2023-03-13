الهند تحسم موقفها من زواج المثليين

البوابه - قالت الحكومة في الهند خلال بيان موجه إلى المحكمة العليا أن سلطات البلاد تعتقد أن إلغاء تجريم زواج المثليين لا يمكن أن يكون بمثابة أساس لمتطلبات الاعتراف القانوني بهذا الزواج.

وشددت السلطات في الهند على أن الزواج بين الرجل والمرأة معترف به قانونيا حيث كان المعيار المعتمد عبر التاريخ كما أنه يعد من الأساسيات لوجود الدولة.

وأشارت الحكومة في الهند إلى أنه ونظرا لقيمة هذا الزواج فإن الدولة مهتمة للغاية بالاعتراف بالزواج بين الجنسين فقط واستبعاد الأشكال الأخرى للزواج في ظل إدراك وجود أشكال مختلفة من الزيجات أو الاتحادات أو الفهم الشخصي للعلاقات بين الأفراد في المجتمع، إلا أن الدولة في الهند تربط الاعتراف (بالزيجات) فقط في عبر شكلها التقليدي أي بين الجنسين الذكر والأنثى.