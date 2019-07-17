الهند تشتري أنظمة صاروخية متطورة من "اسرائيل"

وقّعت إسرائيل والهند عقدًا جديدًا، اشترت بموجبه الأخيرة أنظمة صاروخية من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المملوكة للدولة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء: “وقّعت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية اتفاقيات إضافية مع الهند لتزويد بحريتها بمنظومات مكملة لمنظومة (باراك 8) لاعتراض الطائرات والسفن والصواريخ”.

وكانت إسرائيل والهند قد وقعتا، العام الماضي، على صفقة عسكرية وصلت قيمتها إلى أكثر من نصف مليار دولار أمريكي، اشترت بموجبها الهند أنظمة عسكرية، بما فيها منظومة “باراك 8”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاتفاقية الجديدة هي اتفاقية مكملة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

وأضافت: “بموجب الاتفاق، تواصل إسرائيل توفير قطع غيار وخدمات صيانة، علمًا بأن باراك 8 هي ثمرة تطوير مشترك بين البلدين”.

وإسرائيل هي من الدول الشهيرة ببيع السلاح حول العالم.

ووفقًا لبيانات وزارة الجيش الإسرائيلية، فقد صدرت إسرائيل أسلحة بقيمة حوالي 7.5 مليار دولار حول العالم، العام الماضي.

وشملت المبيعات أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار وأنظمة عسكرية إلكترونية