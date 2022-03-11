الهند تعتذر عن اطلاقها صاروخا "بالخطأ" على باكستان

قدمت الهند اعتذارا الى باكستان الجمعة، بعدما سقط صاروخ كان أطلق عن "طريق الخطأ" داخل اراضي جارتها الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إنه ”في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ“ يوم الأربعاء، وسقوطه في ”منطقة في باكستان“، مؤكدة فتح تحقيق على مستوى عال.

وكانت باكستان حذرت نيودلهي الجمعة، من ”عواقب وخيمة“ بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي.

وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث، الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند في البيان قائلة إنه ”يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا“.

وخاضت الدولتان المسلحتان نوويا ثلاثة حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها عام 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.