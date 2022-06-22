الهند.. تعرف على مرشحة الحزب الحاكم للإنتخابات الرئاسية المقبلة

انتخب حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند الحاكمة السابقة لولاية جارخاند، دراوبادي مورمو، مرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد .

وصرح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في تغريدة على "تويتر"، بأن "دراوبادي مورمو، كرست حياتها لخدمة المجتمع وتوسيع نطاق حقوق وإمكانيات الفقراء والمضطهدين والمهمشين؛ ولديها خبرة ثرية في مجال الإدارة وكانت حاكمة بارزة؛ أنا واثق من أنها ستصبح رئيسة عظيمة لبلادنا، وأن استيعابها للقضايا السياسية وشخصيتها الرحيمة سيعودان بفائدة كبيرة على دولتنا".

يذكر أنه قبل دخولها السياسة في ولاية أوديشا في عام 1997 بدأت مورمو حياتها المهنية كمدرسة، وفي الفترة بين أعوام 2000 و2004، شغلت مورمو منصب وزير في الحكومة الائتلافية في أوديشا، بداية في إدارة التجارة والنقل ثم في إدارة الثروة السمكية والثروة الحيوانية، وفي عام 2015، أدت دراوبادي مورمو، اليمين كأول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية جهارخاند.

ولدت مورمو في ولاية أوديشا، في قبيلة السانتال. ولذلك في حال انتخابها كرئيسة للهند، ستكون مورمو الشخصية الأولى التي تمثل القبائل الهندية في منصب الرئاسة، وثاني امرأة تتولى هذا المنصب، قد سبقتها فقط، براتيبها باتيل، أول رئيسة للهند التي شغلت هذا المنصب في عام 2007.