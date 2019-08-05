الهند تلغي الحكم الذاتي لكشمير وباكستان تندد

الغت الحكومة الهندية اليوم الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص

ويأتي القرار الهندي المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وعلى الفور ندد وزير الخارجية الباكستاني المتواجد في مكة المكرمة بهذا الاجراء وقال شاه محمود قريشي أن هذه الخطوة تنتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة.

وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان بأن الرئيس وقع مرسوما نافذا بتاريخ صدوره، نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهمالايا.

وكانت كشمير قد قسمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.