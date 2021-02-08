الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود جراء فيضان (فيديو)

في ظروف وصفت بالصعبة والقاسية ةجدا، تواصل فرق الإغاثة الهندية البحث عن أكثر من 200 مفقود في الفيضانات، التي سببها انهيار كتلة جليدية أمس في البلاد

وقال رميش بوخريال نيشنك، وزير الاتحاد في الحكومة الهندية، الاثنين، أن فرق الإغاثة قد نجحت في انتشال 12 عاملا وإنقاذهم من الموت، حيث كانوا محاصرين داخل نفق منذ أمس الأحد عند وقوع الكارثة في منطقة شامولي بإقليم أوتارخند، فيما انطلقت عملية إنقاذ آخرين في نفق ثان يُعتقَد أن 30 شخصا على الأقل ينتظرون الإغاثة بداخله.

مسؤول إقليمي في أوتارخند قال إن فرق الإنقاذ عثرت على 11 جثة حتى الآن، حسب صحيفة "هندوستان تايمز".

وفي حصيلة لتلفزيون "NDTV" الهندي، ذُكر أن كارثة انهيار الكتلة الجليدية في إقليم أوتاراخند تسببت حتى الآن في مقتل 18 شخصا، فيما يجري البحث عن نحو 200 مفقود.

وقد جندت السلطات فرقا من القوات المسلحة، بينها غواصون، مع تجهيز مستشفى ميداني، وتعبئة آليات وإمكانيات معتبرة للبحث عن المفقودين وإغاثتهم.

من جهتها، تتابع الحكومة المركزية في نيودلهي، وعلى رأسها رئيس الوزراء نريندرا مودي، لحظة بلحظة تطور عمليات البحث عن المفقودين، وتنتظرها مهمة طويلة النفس لإصلاح ما أفسده انهيار الكتلة الجليدية وفيضان النهر المحلي الذي ألحق أضرار بالغة بـ 5 جسور وبشبكة الطرقات وبمحطة للطاقة الكهربائية والمساكن والممتلكات المحاذية.