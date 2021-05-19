الهند تواصل تسجيل أعداد قياسية للوفيات والإصابات بكورونا

إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند بلغ 25.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الأربعاء، "تم تسجيل 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة".

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.

وتنهش الهند موجة وبائية ثانية عنيفة منذ ستة أسابيع تتسبب بنقص في الأكسيجين والأدوية الأساسية في المستشفيات المكتظة بالمصابين.

منذ بدء شهر نيسان/أبريل، تضاعف عدد الإصابات وتوفي أكثر من مئة ألف شخص.