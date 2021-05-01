الهند.. مصرع 18 مريضا بكورونا إثر حريق في مستشفى

نقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الشرطة أن ما لا يقل عن 18 مريضا بكورونا لقوا حتفهم في حريق شب في أحد مستشفيات منطقة بهارو في الهند

وقالت الشرطة إن عدد الضحايا في المأساة وفقا للمعلومات المتوفرة بلغ حتى ساعات الصباح الأولى 18 قتيلا.

وأفيد بأن 12 مريضا يخضعون للعلاج في قسم الفيروس التاجي لقوا مصرعهم في الحريق أو بسبب التسمم بالمواد الناجمة عن الاحتراق، فيما لم يتضح بعد سبب وفاة الستة الباقين.

الحريق تم إخماده في غضون ساعة، وتم انقاذ حوالى 50 مريضا من قبل سكان محليين ورجال الإطفاء، فيما تجري التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.

وكان قد أفيد في 28 أبريل بأن أربعة مرضى على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر في حريق بمستشفى خاص في مومبرا بولاية ماهاراشترا الهندية، فيما قام رجال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصا، ستة منهم كانوا في وحدة العناية المركزة

رقم قياسي جديد

وحوّلت السلطات الهندية في دلهي متنزها إلى ساحة لحرق الجثث في وقت تواصل فيه الهند تسجيل أرقام قياسية بحالات الوفاة بسب فيروس كوفيد-19.

وتُظهر اللقطات المصورة عمالاً يحضّرون أماكن مؤقتة لحرق جثث ضحايا الفيروس القاتل.

وسجّلت الهند، الأسبوع الماضي، رقما عالميا بعدد الإصابات بالفيروس حيث تكافح البلاد لتقديم المساعدة الصحية للمرضى وتعاني من نقص في أجهزة التنفس وأسرّة المشافي.

كما وسجّلت البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا بـ 349،691 حالة إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة فقط.