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الهند.. 15 قتيلا و 40 مصابا إثر حادث تصادم (صور)

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:39
عشرات القتلى والجرحى بتصادم حافلة بعربة ترولي في الهند
عشرات القتلى والجرحى بتصادم حافلة بعربة ترولي في الهند

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، في الهند، جراء اصدام حافلة بعربة ترولي، في منطقة سوهاجي الجبلية.

وافادت الشرطة الهندية، بأن 15 شخصا لقوا مصرعهم، بينما أصيب 40 آخرين، بجروح بالغة جراء حادث الاصطدام.

وقالت مصادر، إن أغلب القتلى في حادث الإصطدام، الذي وقع مساء أمس بمنطقة "ريوا" في ماديا براديش، هم من سكان ولاية أوتار براديش، وأنه تم نقل 20 مصابا إلى مستشفى في براياجراج بولاية أوتار براديش.

وأفاد موقع هندي، بأن الحادث وقع عندما كانت الحافلة قادمة من حيدر اباد ولاية أندرا براديش.، ومتجهة إلى جوراخبور في أوتار براديش

مدير الشرطة في ريوا، نافنيت باسين، أشار إلى أن الحافلة كانت متجهة من حيدر أباد إلى جوراخبور، مبينا أن جميع ركاب الحافلة هم من سكان أوتار براديش.

كلمات دالة:الهندتصادم

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