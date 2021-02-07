الهند: 150 قتيلا و 100 مفقود جراء فيضان (فيديو)

تسبب انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم بإقليم أوتاراخاند بالهند، بفيضانات مفاجئة تسببت بمصرع 150 شخصا، فيما اعتُبر نحو 100 شخص آخر في عداد المفقودين.

كما أعلنت السلطات الهندية، صباح اليوم الأحد، عن اتخاذها حالة التأهب القصوى في المناطق الشمالية من البلاد، وذلك بعد تحطم جزء من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول هندي أن "السلطات قامت بإجلاء سكان المناطق الشمالية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية".

وتعتقد مصادر هندية أن المفقودين في غالبيتهم عمال كانوا ينجزون مشروع طاقة كهربائية في المنطقة حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليغانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

وأكدت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن.

السلطات الهندية، بمن فيها رئيس الوزراء، نريندرا مودي، في حالة استنفار لمواجهة تداعيات هذه الكارثة، وأرسلت مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، معززين بالتجهيزات والآليات الضرورية.