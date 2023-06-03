الهند.. 288 قتيلا ونحو الف جريح ضحايا حادث اصطدام القطارات (فيديوهات)

ذكرت السلطات الهندية اليوم، أن عدد ضحايا حادث اصطدام القطارات في البلاد ارتفع إلى 288 قتيلاً، وأصيب حوالي ألف شخص.

وقع الحادث يوم الجمعة في ولاية أوديشا شرق الهند، حيث اصطدمت ثلاث قطارات، وفقًا لمسؤولين. تثير المخاوف وجود العديد من الأشخاص عالقين تحت عربات القطار.

وأعلنت السلطات الهندية أن الحادث وقع عندما تصادم قطار ركاب وقطار شحن بالقرب من مدينة بالاسور، حيث كان قطار الركاب متجهًا من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات عن السكة.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه للحادثة، وأعرب عن تضامنه مع العائلات المتأثرة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى. كما تواصل مودي مع وزير السكك الحديد وتلقى تقارير عن الأوضاع.

وأعلن وزير السكك الحديد أشويني فيشناو أنه سيتوجه إلى موقع الحادث وأن فرق الإنقاذ تم تجهيزها من مختلف المناطق للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتشهد الهند بشكل متكرر حوادث قطارات، على الرغم من التحسينات التي تمت في شروط السلامة على السكك الحديدية في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبيرة وتحديث التقنيات المستخدمة.





