الهنود يحصدون الملايين من جوائز دبي

هندي يفوز بمليون دولار من سوق دبي الحرة

فاز الهندي جي.آي. تشاكو، بجائزة المليون دولار من سوق دبي الحرة في السلسلة رقم 278، والتي جرت أمس في «كونكورس دي» بالمبنى 1 في مطار دبي الدولي.

وقال تشاكو (47 عاماً) بعد فوزه بالجائزة من خلال سحب بطاقته رقم 4960: «كنت أنتظر هذه المكالمة من سوق دبي الحرة منذ عدة سنوات حين بدأت في شراء بطاقات «مليونير الألفية»، أشكركم على هذا الخبر السار».

ويعمل تشاكو في إحدى شركات صناعة الأدوية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو من ولاية كيرلا جنوب غربي الهند.

أجرى السحب كل من صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق «دبي الحرة»، وراميش سيدامبي، مسؤول العمليات الرئيسي في سوق دبي الحرة، وسين ستانتون نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات، ومايكل شميدت نائب الرئيس الأول لدعم البيع بالتجزئة.

وخلال السحب تم الكشف عن الفائزين بجوائز «أروع المفاجآت»، وهي عبارة عن سيارات فاخرة. وفاز الكويتي نواف محمد النجيدي (48 عاماً) وهو مختص مالي في وزارة المالية الكويتية، بسيارة «بنتلي كونتيننتال فلاينج سبير» بعد سحب بطاقته رقم 0883.

وفاز الهندي المقيم في دبي منذ 26 عاماً بيريا كاروبان تشيلياه فريدريك بسيارة «رنج روفر اتش اس اي‬‎».

وفاز الهندي بوشباراج مونيور المقيم أيضاً في دبي بدراجة نارية من نوع «بي إم دبلو إس 1000 آر»

والباكستاني المقيم في دبي محمد معروف سومرو حصل على دراجة من النوع نفسه.