الوباء يتفاقم بأميركا وعدد الوفيات يتجاوز 140 ألفا

تفقد الولايات المتحدة نحو خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس أسبوعيا.

أظهر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 140 ألف حالة يوم السبت مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة في 42 ولاية من الولايات الخمسين خلال الأسبوعين المنصرمين.

وطبقا لتحليل تجريه رويترز أسبوعيا لبيانات الولايات والمقاطعات شهدت الولايات المتحدة منذ أواخر يونيو حزيران ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة والآن، وبعد ستة أسابيع، بدأت حالات الوفاة في الارتفاع أيضا.

وتفقد الولايات المتحدة نحو خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس أسبوعيا. وعلى العكس سجلت كندا المجاورة 8800 حالة وفاة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وتسجل الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط عددا من حالات الوفاة مثل الذي سجلته السويد منذ بدء الجائحة في وقت سابق من هذا العام وبلغ 5600.

وفي المقاطعات المتضررة بشدة، يعاني المسؤولون أمام نفاد أماكن تخزين الجثث في ظل امتلاء المشارح.

وقال مسؤولون بمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا، التي تضم مدينة فينكس كبرى مدن الولاية، إنهم نقلوا 14 جهاز تبريد لحفظ ما يصل إلى 280 جثة وأكثر من ضعف سعة مشرحة قبل ارتفاع متوقع في عدد الضحايا.

واستعانت مدينة سان انطونيو ومقاطعة بكسار في ولاية تكساس بخمس مقطورات مبردة لتخزين 180 جثة.

ويغذي ظهور مثل هذه المشارح المتنقلة إحساسا في بعض الولايات الجنوبية بأن الوباء يخرج عن السيطرة على ما يبدو.

