الوضع الوبائي في العراق جراء كورونا "خطير جدا"

حذر مسؤول عراقي في تصريحات نشرت الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا "خطير جدا".

صرح وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق جاسم الفلاحي، بأن معظم الإصابات بفيروس كورونا التي شهدتها البلاد مؤخرا ناتجة من التجمعات البشرية وخاصة مراسم العزاء وأن الوضع الوبائي في العراق سيئ وخطر جدا.

وقال الفلاحي لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة الثلاثاء إن “معظم حالات الإصابات الأخيرة ناتجة من التجمعات البشرية في مراسم العزاء وهو دليل عدم وعي كاف لدى المواطنين”.

وأضاف: “إلى الآن فإن جائحة كورونا وباء على مستوى العالم وهذا الفيروس قوي وفعال وشديد العدوى وواسع الانتشار ومن السابق لأوانه أن تعلن أية دولة أنها في بداية انتصارها عليه”.

وحذر من أن “الوضع الوبائي في العراق خطر جدا ونحتاج في هذه المرحلة الخطيرة إلى تكاتف وتعاون الجميع”.

وقال المسؤول العراقي: “إننا نشعر بالأسف الشديد لعدم وجود وعي مجتمعي كاف خصوصا في موضوع إقامة المآتم (مجالس العزاء) إذ أن أكثر الحالات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة تعود لتجمعات بشرية ناتجة عن مجالس العزاء وهذا وبالتأكيد واحد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الفيروس وتواجده في المجتمع وبالنتيجة زيادة أعداد الملامسين وأن بقاء الحال هكذا يؤدي الى بقاء الفيروس فترة اطول في المجتمع”.

وأوضح أن “تخفيف إجراءات حظر التجوال الوقائي قد يفهم من البعض أن الوضع الوبائي جيد ولكننا نقول إن الوضع الوبائي في العراق سيئ ووزارة الصحة والبيئة وموظفيها تواصل العمل ليل نهار للحد من انتشار هذا الوباء لكن هذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة مثل باقي دول العالم”.