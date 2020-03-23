الوضع يزداد سوءا في اميركا والحرس الوطني ينتشر في الولايات المنكوبة

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الاثنين، نشر وحدات من الحرس الوطني في عدة ولايات للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الجهات العسكرية ستساهم في توفير مستشفيات ميدانية للمناطق التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع.

وأضاف إسبر أن المستشفيات العسكرية الميدانية قد تتوفر خلال أسبوع في مدينتي سياتل ونيويورك الأميركيتين، وقال إسبر إن القوات العسكرية "بإمكانها إجراء ستة آلاف اختبار يومي للكشف عن فيروس كورونا"، وأن وزارته قامت بتجهيز ملايين المعدات والأجهزة لمكافحة الفيروس المتسبب بمرض "كوفيد-19".

في الاثناء حذر المسؤول الأميركي الكبير جيروم آدمز من أن حدة وباء كورونا المستجد ستشتد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وقال إن الناس في شتى أنحاء البلاد لا يأخذون التهديد بجدية كافية.

وصرح آدمز الذي يترأس هيئة خدمات الصحة العامة الأميركية خلال لقاء مع شبكة NBC نيوز، "أريد من أميركا أن تدرك أن الوضع في هذا الأسبوع، سيصبح سيئا".

وقال إن فيروس كورونا (كوفيد-19) ينتشر لأن الكثيرين وخصوصا الأصغر سنا، لا يلتزمون بإرشادات البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.

وأردف قائلا: "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يكفي من الأفراد الذين يأخذون الوضع على محمل الجد".

وأشار في حديثه إلى الشباب الذين يتجاهلون الإنذارات ويتدفقون على شواطئ كاليفورنيا ومن يقصدون منطقة ناشيونال مول الشهيرة في العاصمة الأميركية والقريبة من البيت الأبيض، لمشاهدة أشجار الكرز التي تتفتح أزهارها في هذه الفترة كل عام.