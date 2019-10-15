"الوطني السوري" المتحالف مع تركيا: سنواصل التقدم نحو "منبج"

أعلن ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" المتحالف مع تركيا، أنه ينوي مواصلة التقدم نحو مدينة منبج شمال سوريا، معتبرا أن من دخلها هم مقاتلون أكراد، وليسوا تابعين للجيش السوري

وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني السوري" يوسف حمود، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، إن "معظم القوات التي دخلت منبج هي من المقاتلين الأكراد القادمين من مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية".

وأضاف: "القوات التي دخلت إلى منبج يحكى أنها قوات نظام، لكن غالبيتها من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي".

وشدد على أن مقاتلي جيشه "سيواصلون التقدم صوب منبج على الرغم من الإعلان عن دخول القوات الحكومية إليها"

وأعلنت دمشق أن قوات من الجيش السوري دخلت إلى عدد من المدن والبلدات الواقعة شمال شرقي وسوريا كانت خاضعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وبينها مدينة منبج، في إطار تفاهم بين دمشق و"قسد" على خلفية العملية التركية