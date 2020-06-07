"الوفاق" الليبية: الروسيان المحتجزان جاسوسان التقيا مرارا سيف الإسلام القذافي

في تصعيد خطير، اتهمت حكومة الوفاق الليبية اليوم الأحد المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة

ونقلت قوات حكومة الوفاق الليبية على الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب" في "فيسبوك"، عن مصدر حكومي وصفه المواطنين المحتجزين بأنهما "جاسوسان" يعملان لصالح شركة "فاغنر" الأمنية الخاصة الروسية، مؤكدا أن المخابرات التابعة لحكومة الوفاق أحالت البلاغ حول قضيتهما إلى النيابة العامة بتهمة "ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة".

وزعم المصدر أن شوغالي وسعيفان دخلا ليبيا لأسباب مختلفة عما ذكر في التأشيرة الليبية، مدعيا أنهما كانا يرسلان تقارير يومية لإدارة شركة "فاغنر" مع التركيز على الأوضاع العسكرية والاقتصادية في ليبيا.

وتابع المصدر أن شوغالي وسعيفان التقيا أكثر من مرة نجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي، وهو مطلوب لدى حكومة الوفاق