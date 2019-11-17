"الوفاق" الليبية تحسم قضية تسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية

رفضت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي حصرا.

وشددت الوزارة الليبية، في بيان لها، مساء أمس السبت، على تمسكها بما قالت إنها "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني"

واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن، أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية في قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي محاكمة عادلة، وفقا للمعايير الدولية".