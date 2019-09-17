"الوفاق الوطني": طائرات اماراتية مسيرة تقصف "معيتيقة" في طرابلس

قالت قوات حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا إن “طيرانا مسيرا إماراتيا” استهدف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الموقوف عن الخدمة منذ أوائل الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره عبر “فيسبوك” المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي أطلقتها حكومة “الوفاق” للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس.

وأضاف البيان: “الطيران الإماراتي المسيّر الداعم لمجرم الحرب (خليفة) حفتر يستهدف قبل قليل مطار معيتيقة الدولي”، من دون توضيح نتائج هذا الاستهداف.

واعتبر البيان القصف “استمرارا للسجل الإجرامي في استهداف البنى التحتية والمطارات، ومحاولة يائسة منه (حفتر) لتعويض خسائره”.

وبينما تتهم حكومة “الوفاق” الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبو ظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة “الوفاق الوطني” تعليق حركة الملاحة الجوية في هذا المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له من قبل قوات حفتر.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق؛ ما تسبب بسقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد ما يزيد عن مئة ألف شخص، حسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.