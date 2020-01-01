"الوفاق": 25 عنصرا من قوات حفتر يسلمون انفسهم في طرابلس

أفاد الناطق الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الليبية مصطفى المجعي بأن 25 مقاتلا يتبعون قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر سلموا أنفسهم صباح الأربعاء لقوة حماية طرابلس التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وقال المجعي لوكالة الأنباء الألمانية إن المقاتلين يتبعون الكتيبة 155، وبينهم مقاتلون ليبيون وجنجويد، مشيرا إلى تسليم عربتين مسلحتين وثلاث سيارات نقل ومعدات قتالية.

وأكد المتحدث التحفظ على المقاتلين ونقلهم إلى مكان آمن، مشيرا إلى أن القوة سلمت نفسها بمحور منطقة صلاح الدين/ 10 كيلومترات جنوب قلب العاصمة الليبية طرابلس/.